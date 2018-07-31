Жители Фили-Давыдково встретились с доверенным лицом Вадима Кумина

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жители Фили-Давыдково встретились с доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина координатором "Левого фронта" и Совета инициативных групп Москвы и общественного "Московского совета" Сергеем Удальцовым.

Как сообщает Агентство "Москва", на встрече Удальцов обсудил с жителями района решение проблем строительства Северного дублера Кутузовского проспекта.

Местные жители переживают, что часть дороги пройдет по роще и яблоневому саду, который в 1950-х годах высадили москвичи. В парке и яблоневом саду, которые находятся в центре района Фили-Давыдково, растут редкие растения, а также обитают мелкие животные и птицы, занесенные в Красную книгу Москвы.

Удальцов заявил, что для решения этой проблемы будут подготовлены обращения в органы власти, правоохранительные структуры, департаменты московского правительства, чтобы выйти на формирование рабочей группы. По его словам было бы логично сформировать рабочую группу и обговорить возможности корректировки маршрута трассы, максимально сохранить зеленые насаждения.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".