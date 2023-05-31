Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В среду, 31 мая, в Москве может выпасть более 15% месячной нормы осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, дождь вновь пойдет во второй половине дня – после 13:00. До конца суток в отдельных районах города может выпасть до 10 миллиметров осадков, это более 15% месячной нормы", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в городе ожидается сильный ветер, скорость порывов которого местами составит до 14 метров в секунду. Горожанам рекомендовали держаться вдали шатких конструкций и не парковать автомобили под деревьями.

Сообщить о скоплениях воды на дорогах, во дворах и подъездах можно, позвонив по телефону +7 (495) 657-87-03. Заявки о скоплениях воды в подземных переходах будут принимать по номеру +7 (495) 632-58-46.

Обратиться с просьбой ликвидировать образовавшиеся скопления также можно в сообществе ГУП "Мосводосток" в соцсети "ВКонтакте".

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в ночь на четверг, 1 июня, температура воздуха в Москве составит 10...12 градусов. Днем воздух прогреется до 23...25 градусов. В пятницу, 2 июня, температура будет варьироваться от 18 до 23 градусов.

