Незаконную реконструкцию здания 1860 года постройки пресекли в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты пресекли незаконную реконструкцию здания 1860 года постройки в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Здание располагается по адресу Лубянский проезд, владение 25, строение 2. Одноэтажная пристройка в 27,5 квадратных метра к объекту в историческом центре Москвы возводилась самовольно, не получив разрешений и согласований.

"Земельный участок для строительства или реконструкции не предоставлялся, разрешение на ее возведение не выдавалось. Приняты меры, параметры объекта приведены в соответствие с разрешительной документацией", – поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В пресс-службе уточнили, что собственник на добровольной основе выполнил требования инспекции и разобрал пристройку. Сейчас там завершились демонтажные мероприятия, мусор вывезен. Трехэтажный объект общей площадью 1 624 "квадратов" приведен в первоначальный вид.

Ранее стало известно, что специалисты ликвидировали 12 незаконно возведенных построек на территории промзоны на Иркутской улице в Москве. Там возвели дополнительные постройки, занявшие 440 квадратных метров территории. Впоследствии арендатор участка демонтировал объекты самостоятельно.