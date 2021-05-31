Два подземных перехода построили на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Волоколамском шоссе построили два подземных пешеходных перехода. Они расположены в районе домов 116 и 128, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В каждом из них для удобства горожан установлены лифты. На данный момент идет подготовка документов, необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

"К проверкам пешеходных переходов на Волоколамском шоссе регулярно привлекался Центр экспертиз, специалисты которого провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства", – пояснил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому отдельные здания ГМИИ имени А. С. Пушкина на Волхонке свяжут подземные пешеходные переходы.

Также планируется отреставрировать Малый Знаменский и Колымажный переулки: первый станет пешеходным, а во втором организуют одностороннее движение и парковочные места.

