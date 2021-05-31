Квартиры в центре Москвы выставили на торги по цене от 3,5 млн рублей

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В Москве выставили на торги шесть квартир в центре города, стартовая цена лота – 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.
Аукционы будут проходить в конце июня и в июле.
Самый бюджетный лот – квартира в особняке середины XIX века, который раньше принадлежал родственникам Александра Грибоедова. Она располагается по адресу улица Арбат, 25/36.
"Второй лот – в доме 3 по улице Костикова. Начальная цена – 3,6 миллиона рублей, заявки принимаются до 24 июня, торги состоятся 30 июня", – говорится в сообщении.
Также в июле пройдут аукционы, на которых можно будет купить квартиры на улицах Спартаковской, Бакунинской, Ольховской и Большой Сухаревской площади. Они оценены в 4,6–12,2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что программу льготной ипотеки, позволяющую приобрести недвижимость на выгодных условиях, Центробанк собирается продлевать лишь в некоторых регионах. В целом в 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%, а долги россиян по ипотеке – на 22%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: