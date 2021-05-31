Квартиры в центре Москвы выставили на торги по цене от 3,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В Москве выставили на торги шесть квартир в центре города, стартовая цена лота – 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Аукционы будут проходить в конце июня и в июле.

Самый бюджетный лот – квартира в особняке середины XIX века, который раньше принадлежал родственникам Александра Грибоедова. Она располагается по адресу улица Арбат, 25/36.

"Второй лот – в доме 3 по улице Костикова. Начальная цена – 3,6 миллиона рублей, заявки принимаются до 24 июня, торги состоятся 30 июня", – говорится в сообщении.

Также в июле пройдут аукционы, на которых можно будет купить квартиры на улицах Спартаковской, Бакунинской, Ольховской и Большой Сухаревской площади. Они оценены в 4,6–12,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что программу льготной ипотеки, позволяющую приобрести недвижимость на выгодных условиях, Центробанк собирается продлевать лишь в некоторых регионах. В целом в 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%, а долги россиян по ипотеке – на 22%.