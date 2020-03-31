Санавиация Москвы проводит усиленную дезинфекцию воздушных судов

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Московский авиационный центр проводит усиленную дезинфекцию санитарных вертолетов для защиты от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В ведомстве рассказали, что несколько раз в день дезинфицирующими средствами обрабатывают вертолеты, площадки аэродрома в ТиНАО и при клинических больницах, а также санитарные судна после каждого пациента.

"Все дежурные экипажи оснащены антисептиками личного пользования. Пилоты, спасатели и врачи берут с собой эти средства на каждый выезд", – отметили в департаменте.

Там добавили, что у всех сотрудников Московского авиацентра ежедневно измеряют температуру. Для дезинфекции рук у входа в офисные помещения также установлены дозаторы с антисептическими средствами.

Ранее сообщалось, что более 160 вагонов поездов "Иволга" ежедневно дезинфицируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Обработка поездов и инфраструктуры МЦД проводится три раза в день. Для дезинфекции используются специальные рекомендованные Роспотребнадзором антибактериальные средства.

С 19 марта Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Более двух тысяч сотрудников ежедневно проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах всех станций. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры промываются раз в один-два часа.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

