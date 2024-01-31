Офисное здание у метро "Курская" достроят летом 2024 года

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Строительство офисного здания у станции метро "Курская" в Таганском районе Москвы планируется завершить летом 2024 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Помимо самих офисов, в здании обустроят двухуровневый подземный паркинг. А прилегающую территорию благоустроят – здесь высадят деревья и разобьют газоны", – уточнил он.

По его словам, 10-этажное здание общей площадью 15,6 тысячи квадратных метров, расположенное в Костомаровском переулке, почти закончено. Сейчас строители монтируют фасад, укладывают стены и внутренние перегородки, а также монтируют инженерные системы. В итоге тут смогут работать до 1,5 тысячи человек.



"Москва уже несколько лет уверенно движется в сторону полицентричного развития. В этом направлении постоянно ведется активная работа", – напомнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, работа идет в направлении создания городских мест притяжения и новых рабочих мест, улучшения транспортной доступности, а также обеспечения многофункциональности застройки.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил о наличии в Москве 85% довольных своими офисами работников. Среди опрошенных высокие оценки получила транспортная доступность, обеспеченность офисов охраной, отоплением, кондиционерами и скоростными лифтами.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал постройку делового центра в составе жилого комплекса по программе стимулирования создания мест приложения труда в Обручевском районе города. На улице Академика Челомея создадут около 1,1 тысячи рабочих мест, а площадь офисов составит не менее 8 тысяч квадратных метров, уточнил он.

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