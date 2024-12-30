Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вторая Московская неделя красоты завершила работу в ЦВЗ "Манеж". Событие длилось четыре дня и прошло в рамках проекта "Зима в Москве". За все время работы мероприятие посетили свыше 60 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Свою продукцию представили более 600 отечественных компаний, из которых 384 – московские. Основной темой мероприятия было сочетание красоты, семейных традиций и атмосферы праздника. Эта же концепция была отражена на ярмарке, где каждый мог купить косметику, товары для дома, кондитерские изделия со скидкой от 20%, а также бесплатно упаковать подарки для близких.

За три года количество столичных производителей косметики увеличилось на 13% – с 18,4 тысячи до 20,9 тысячи организаций. Также с 2021 года их доходы выросли на 14%.

Особый интерес у гостей вызвал стенд "Сделано в Москве", который выполнили в виде адвент-календаря. Свои товары там презентовали более 50 компаний из столицы – участников проекта. Посетители приобретали сувениры, участвовали в тематических мастер-классах и создавали своими руками подарки.

Кроме того, в Московской неделе красоты участвовали звезды российского спорта, эстрады, кино и телевидения. Также работала зона преображения, в которой профессиональные стилисты создавали для всех желающих новогодние образы, подбирали косметику и давали советы. Сфотографироваться после перевоплощения гости могли в стилизованной фотозоне.

Насыщенная программа ждала и детей. В пространстве "Волшебная резиденция Деда Мороза" юные посетители могли смастерить новогоднюю открытку, расписать пряник или сделать елочную игрушку. Более того, ребятам встретились с Дедом Морозом.

Как отметили участники II Московской недели красоты, мероприятие помогло им увеличить базу клиентов, найти новых партнеров и обменяться опытом.

Между тем в рамках проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади впервые открылся каток маркета волшебства. Его площадь превысила 1,8 тысячи квадратных метров, а вместимость составила до 480 человек. Его можно посетить бесплатно по предварительной записи.