Станцию метро "Юго-Восточная" подключили к электросетям

Фото: stroi.mos.ru

МОЭСК (входит в группу компаний "Россети") подключила к электроэнергии новую станцию Московского метрополитена – "Юго-Восточная". Об этом сообщается на сайте компании.

"От высоковольтных питающих центров компании проложены кабельные линии 10 кВ. Их длина составила 4,6 километра. По окончании строительно-монтажных работ выполнен перевод на постоянную схему электроснабжения", – уточнил представитель компании.

Ранее сообщалось, что станцию "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро оформят в стиле среднеазиатских дворцов. На потолке повесят плафоны в виде куполов минаретов, а разделительная стена между платформами будет напоминать перевернутые арки с зубцами. Саму станцию специалисты выполнят в бежевых, черных и серых цветах. Платформу облицуют коричневым гранитом, стены отделают травертином.

Открытия второго участка Некрасовской ветки "Авиамоторная" – "Косино" ждут жители районов Нижегородский, Выхино-Жулебино, Некрасовка, Текстильщики и Кузьминки. В среднем москвичи будут экономить в пути около 20 минут. Розовая ветка станет дублером юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии, которая сейчас перегружена. 20-километровая Некрасовская ветка протянется до "Авиамторной", то есть до пересечения с желтой веткой. А после открытия восточного участка Большой кольцевой линии "Авиамторная" станет частью БКЛ.

