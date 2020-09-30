Москва 24: архитекторы расскажут, как жители меняют облик города

Архитекторы рассказали, как жители меняют облик города

30 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Как жители меняют Москву".

В рамках программы "Мой район" завершился первый этап пилотного проекта по благоустройству дворов, участие в котором принимали сами жители. Какими хотят видеть свои дворы москвичи и какие требования они предъявляют к их обустройству? Об этом и многом другом расскажут:

