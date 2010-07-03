Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закрыли на реконструкцию. Работы продлятся до 1 ноября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Его площадь увеличат, после реконструкции посетители смогут увидеть свыше тысячи новых строений. Это Киевский вокзал, гостиница "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, Культурный центр "ЗИЛ" и Екатерининский дворец.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в своем нынешнем виде макет существует два года. Его осмотрели 608 тысяч человек.

Создавать макет специалисты начали в 2012 году. Открылся он в октябре 2017 года на Сиреневой аллее ВДНХ.

На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода "Серп и Молот", на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом. Все строения оснащены интерактивной системой подсветки.

В павильоне действует несколько интерактивных программ. Гости могут посмотреть четыре пятиминутных светотехнических шоу: "Мегаполис Москва", "Времена года", "История Москвы" и "Архитектурные стили Москвы".

Модель города постепенно пополняется. Полностью макет собираются завершить в 2020 году. Площадь арт-объекта составит около тысячи квадратных метров.