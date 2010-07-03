Сквер Победы благоустроят на Шипиловской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По просьбе местных жителей на юге столицы появится сквер Победы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Работы по комплексному благоустройству уже стартовали.

Зеленая зона площадью более двух гектаров появится на месте пустыря, расположенного на пересечении улиц Мусы Джалиля и Шипиловской.

Рабочие уже оборудовали там строительный городок – по периметру установили ограждение и разместили плакаты с информацией о проводимых работах. Деревянными щитами оградили стволы деревьев.

В пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы рассказали, что для прохода жителей к станции метро "Шипиловская" организованы пути обхода и уложены специальные деревянные настилы.

На пересечении двух центральных дорожек сквера появится круглая площадка. По ее центру установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне. Площадку вымостят плиткой. На ней появятся лавочки для отдыха, а также деревья и кустарники.

Вокруг площадки организуют прогулочную галерею со стендами для выставок. Начинаться и заканчиваться она будет в зоне зеленого театра, зрительный зал которого будет вмешать 70 человек. Недалеко от амфитеатра появится зона со спортивными и детскими площадками.

Инфраструктура сквера будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

В рамках работ благоустроить планируется и территорию перед входом на станцию метро "Шипиловская". Со стороны Шипиловской улицы высадят деревья и кустарники. Территорию двора, расположенного рядом, приведут в порядок.

Завершить все работы планируется в первом полугодии 2020 года.

Ранее сообщалось, что за 9 лет в столице провели благоустройство 700 общественных пространств. Только в этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. К концу года в столице будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тысячи гектаров.

Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы. В этом году там привели в порядок 20 парков и 4 водных объекта. На западе столицы благоустроили 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. Там сдали по 14 объектов.