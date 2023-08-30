Москва онлайн покажет мастер-класс по технике речи на Московском медиафестивале

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2 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс по теме "Голос, техника речи и при чем тут самооценка?". Проведет занятие консультант по коммуникативным навыкам, ведущий телеканала Москва 24 Станислав Кулик.

Мастер-класс состоится в рамках Московского медиафестиваля, который пройдет в парке Победы на Поклонной горе. Организаторы подготовили для посетителей насыщенную деловую и развлекательную программы. Гости узнают о разнообразии печатных и цифровых изданий, познакомятся с журналистами, писателями и блогерами, получат полезные навыки в творческих мастерских, послушают лекции и живую музыку.

Смотрите прямую трансляцию 2 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.