Гостиница появится в столичном районе Соколиная Гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва заключила с инвестором договор аренды здания под размещение гостиницы в районе Соколиной Горы по программе "Один рубль за квадратный метр в год". После выполнения ряда условий инвестор перейдет на льготную ставку, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что столица готова предоставлять поддержку гостиничному бизнесу, так как он является важной частью туристической инфраструктуры. Ефимов отметил, что инвесторы, которые создают новые объекты размещения, могут получить право на льготную аренду недвижимости.

"Город заключил с победителем торгов договор аренды двухэтажного здания площадью 474,5 квадратного метра по программе "один рубль за квадратный метр в год". Это уже второй договор для открытия гостиницы, заключенный по льготной программе", – сказал заммэра.

По его словам, первый подобный договор был подписан еще в мае текущего года, в соответствии с ним инвестор должен открыть отель, площадь которого составит 288 квадратных метров. Он будет расположен в двухэтажном кирпичном здании 1870 года постройки на улице Зацепе.

Ефимов напомнил, что программа льготной аренды недвижимости начала действовать для гостиничного бизнеса в 2022 году. Предприниматели принимают участие в аукционах для того, чтобы в будущем арендовать столичную недвижимость для размещения гостиниц.

Победители аукционов обязуются отреставрировать или восстановить здания и выполнить ряд требований, отметил заммэра. Номера будущих гостиниц должны занимать не менее 75% от общей площади строения, после гостиница проходит классификацию и получает категорию "три звезды" или более.

"Здание по адресу Мироновская улица, дом 38, уже передано арендатору. Объект, где появится гостиница, имеет два отдельных входа. Также предусмотрена возможность подключения к водопроводу, канализации, системам отопления и горячего водоснабжения", – заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что договор будет действовать в течение 20 лет, после чего инвестор имеет право продлить его.

По словам учредителя компании, выкупившей здание, объект располагается рядом со станциями Измайлово Московского центрального кольца (МЦК) и "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метро. По его словам, ремонт внутри гостиницы должен завершиться к февралю-марту 2024 года, после чего она получит соответствующую категорию.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что в районе Замоскворечье в следующем году появится гостиничный комплекс на 73 номера. По его словам, комплекс будет состоять из трех корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров.



"Торги Москвы": участки под производственные объекты начали сдавать по льготе