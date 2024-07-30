Фестиваль, посвященный культуре Таиланда, пройдет в саду "Эрмитаж"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице 2, 3 и 4 августа в саду "Эрмитаж" пройдет тайский фестиваль. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Креативные достижения и культурные традиции северо-восточного региона Таиланда Исан в рамках темы "Открывая Таиланд: от локального к глобальному" представят посольство Королевства Таиланд и тайские представительства в столице совместно с администрацией провинции Нонгбуалампху и в сотрудничестве с правительством Москвы", – указано в сообщении.

Гостям продемонстрируют выступления творческих коллективов, угостят блюдами тайской кухни и экзотическими фруктами, а также предложат поучаствовать в мастер-классах по приготовлению популярных различных блюд и тайскому боксу. Кроме того, на фестивале пройдут сеансы традиционного массажа и обучение модной технике окрашивания ткани тай-дай. Для гостей также будет работать рынок и фуд-корт.

На фестивале по традиции запланирован показ коллекций модной одежды, созданных как профессионалами, так и молодыми тайскими дизайнерами. Мастера, вдохновленные высокой адаптивностью местных тканей, стараются сохранить национальное наследие и привнести его в современную моду. Гости также смогут оценить красоту тайского шелка в павильоне "От локального к глобальному".

Церемония торжественного открытия фестиваля состоится 2 августа в 18:00. На сцену выйдут современные и народные коллективы из Тайланда и России. Среди них музыкальный ансамбль Sun Der, уникальный музыкально-танцевальный коллектив с северо-востока Таиланда Silp Isaan, а также группа TJF, использующая классические тайские инструменты и западные мотивы.

Тайский фестиваль впервые был организован в столице в 2014 году. Ежегодно его гостями становятся 30 тысяч москвичей. Площадка фестиваля с 2 по 4 августа будет работать с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что вход на все мероприятия фестиваля "Театральный бульвар" станет свободным. Зрители до конца фестиваля увидят свыше 100 постановок. Это будут как проекты, поставленные специально для "Театрального бульвара", так и уже известные репертуарные спектакли. В мероприятиях принимают участие коллективы театров Ленком "Марка Захарова", "Современник", "Мастерская Петра Фоменко", а также независимые театральные труппы.

