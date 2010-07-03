Директором парка "Лосиный остров" стал Рустам Якубов

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Директором национального парка "Лосиный остров" стал Рустам Якубов. Об это сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

"Сегодня, 30 июля, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков представил коллективу ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" нового руководителя", – говорится в материале.

По словам Якубова, у национального парка есть все шансы, чтобы стать центром экологического образования и просвещения. Он отметил слова президента России, где тот в своем послании поставил задачу развивать экотуризм на особо охраняемых территориях, не нарушая экосистему. Якубов заявил, что будет следовать данному принципу, сохраняя все самое лучшее.

Ранее сообщалось, что парк "Лосиный остров" вошел в рейтинг природных национальных парков экологического туризма в России. В топ-10 также вошли парки "Сочинский", "Прибайкальский", "Куршская коса", "Приэльбрусье", "Шушенский бор", "Кандры-Куль", "Русский Север", "Хвалынский" и "Нижняя Кама".

Рустам Якубов учился в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации, Российской академии государственной службы при президенте РФ. Занимался вопросами управления земельным фондов в Росимуществе. Занимал должность директора Дирекции природных территорий "Тушинский", "Покровское-Стрешнево" ГПБГУ "Мосприрода".

