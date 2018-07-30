Кактус "Подлунная красавица" расцветет в "Аптекарском огороде" 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Редкий тропический кактус, известный как "Подлунная красавица", расцветет вечером 30 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
По ее словам, посетители могут полюбоваться экзотическим кактусом в Викторной оранжерее, где также растут самые большие кувшинки в мире – Виктории амазонские. "Всего у кактуса один бутон, так что столь редкое явление пропустить нельзя", – подчеркнула пресс-секретарь "Аптекарского огорода".
Как пояснили специалисты, "Подлунная красавица" распускается всего раз в год, причем только вечером или ночью. Кроме того, вскоре в саду распустятся лотосы.
Ранее сообщалось, что 3 и 4 августа в "Аптекарском огороде" пройдет фестиваль латиноамериканского джаза. На концертах можно будет не только послушать зажигательные песни, но и потанцевать и сфотографироваться с музыкантами.
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