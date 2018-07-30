В Зарядье реставраторы воссоздали интерьеры монашеских келий XVII века

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Братский корпус XVII века отреставрировали в Знаменском монастыре. Здание представляет из себя каменный дом с деревянной кровлей, там размещались двухэтажные монашеские кельи. Построили корпус костромские мастера Федор Григорьев и Георгий Анисимов в 1684–1689 годах.
Здание является памятником архитектуры федерального значения и располагается в Зарядье, рядом со входом в одноименный парк со стороны Варварки. У корпуса обновили фасады и восстановили интерьеры келий, проложили современные коммуникации.
"Наши эксперты оценили и приняли проделанную работу. Облик здания теперь соответствует тому, который был в начале прошлого века. Например, возвращен вход с западной стороны, а вход с северной – напротив, заложили. Реставраторы привели в порядок оконные решетки, отреставрировали медные дымники на дымоходах, а также лестницу и мостик с улицы Варварки, ведущие к зданию", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, подчеркнув, что ведомство контролировало ход работ.
Фундамент дома укрепили, в некоторых местах восстановили кирпичную кладку и обновили штукатурку. Воссозданы треугольные фронтоны на окнах келий и карнизы между этажами. Деревянную кровлю и другие элементы здания были обработали составами, предотвращающими разрушение и возгорания. Внутри братского корпуса вновь появился деревянный пол, внутренние двери, дверные откосы и оконные проемы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Строения на территории Знаменского монастыря неоднократно разрушались и восстанавливались. Монастырь в 1812 году разграбили наполеоновские солдаты, восстановлением занимался архитектор Дмитрий Борисов.
В 1908–1909 годах братский корпус передали под доходный дом. Были пристроены два этажа а кельи практически утратили облик. Восстанавливали их уже во второй половине XX века.
Сейчас в братском корпусе Знаменского монастыря размещается городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Здание принадлежит Русской православной церкви.
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