Москва онлайн покажет открытие фестиваля "Русская кухня" и приготовление царской ухи

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

2 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественное открытие V международного фестиваля "Русская кухня" с участием известных артистов. Мероприятие пройдет в Измайловском кремле.

Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с гостями праздника и понаблюдают за проведением конкурса "Царская уха".

В этот день гостей ждут угощения и мастер-классы от лучших шеф-поваров столицы, членов Московской ассоциации кулинаров и Национальной гильдии шеф-поваров России.

Смотрите прямую трансляцию 2 июля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.