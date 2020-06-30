Среднесуточный оборот ресторанов вырос в столице в 1,5 раза по сравнению с мартом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве среднесуточный оборот ресторанного бизнеса увеличился примерно в полтора раза по сравнению с мартом до введения ограничений, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если сравнивать среднесуточный оборот с мартом этого года до введения ограничений, то оборот текущего года превышает мартовский объем практически в полтора раза", – сказал Ефимов в эфире радио "Бизнес ФМ".

Сергей Собянин ранее сообщил, что ресторанный бизнес в столице работает на 65% от того уровня, который был до начала пандемии коронавируса. Он выразил мнение, что общепит сможет восстановиться в ближайшие месяцы почти полностью.

С 16 июня в столице вновь открылись летние веранды кафе и рестораны. К работе вернулось около трех тысяч кафе. При этом в полной мере предприятия общественного питания могут заработать со следующей недели.

Кафе и ресторанам разрешили открыться только при соблюдении всех противоэпидемических мер. В частности, сотрудники заведений обязаны обеспечить наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты. Все столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

