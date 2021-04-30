Москвичам рассказали, как будут работать социальные учреждения в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям столицы рассказали, как будут работать центры госуслуг, загсы и другие социальные учреждения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отделы ЗАГС

Отмечается, что в пятницу, 30 апреля, в предпраздничный сокращенный день, отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, а также архивно-информационный отдел будут открыты для горожан с 09:00 до 17:00.

С 1 по 3 мая ведомства работать не будут.

Кроме того, с 4 по 7 мая будут оказываться государственные услуги по заключению и расторжению брака по ранее поданным заявлениям в обычном режиме с 09:00 до 18:00. Помимо этого, будут оказываться в дежурном режиме услуги, которые нужны заявителям в срочном порядке.

8 мая загсы будут работать с 09:00 до 17:00. У архивно-информационного отдела и Замоскворецкого отдела ЗАГС в этот день будет выходной, поэтому прием заявителей приостановят.

Также 9, 10 и 11 мая все столичные загсы не будут работать. У архивно-информационного отдела и Замоскворецкого отдела ЗАГС 10 мая также выходной день, с 11 мая прием горожан будет осуществляться в обычном режиме.

Пункты вакцинации

Вакцинация от коронавирусной инфекции в майские праздники продолжится в обычном режиме. Так, сделать прививку можно будет без ограничений в местах работы выездных бригад. При себе нужно иметь паспорт, а также полис обязательного медицинского страхования.

Некоторые точки вакцинации работают в торговых центрах на выездах из столицы, чтобы горожане могли сделать прививку во время поездки за покупками или на дачу. С 28 апреля москвичи могут вакцинироваться в торгово-развлекательных центрах "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в торговом центре "Л-153".

Помимо этого, с 29 апреля выездные бригады вакцинации работают в таких супермаркетах, как "Ашан Алтуфьево" и "Атак Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино Парк".

Центры социального обслуживания

Центры социального обслуживания будут закрыты в период с 1 по 10 мая. В случае экстренной необходимости специалисты доставят продукты и лекарства горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, которые имеют подтвержденный коронавирус.

Центры занятости

Отделы трудоустройства, флагманские центры и контакт-центр в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая работать не будут. Кроме того, 30 апреля и с 4 по 7 мая отделы трудоустройства, которые находятся в центрах госуслуг "Мои документы", откроют свои двери с 08:00 до 20:00, флагманские центры "Моя работа" – с 09:00 до 20:00.

Также 30 апреля отделы "Вороново", "Новомосковский", "Кокошкино", "Троицкий" работают с 09:00 до 15:45, а с 4 по 6 мая – с 09:00 до 18:00. А 7 мая они будут открыты с 09:00 до 16:45.

В выходные и праздничные дни будет работать справочная служба центра занятости "Моя карьера". Информацию о работе и услугах центра для населения можно узнать по телефону +7 (495) 870-44-44.

Центры помощи семье и детям

Центры социальной помощи семье и детям будут закрыты с 1 по 10 мая. Получить экстренную социальную помощь, психологическую поддержку, а также сообщить о жестоком обращении с ребенком, угрозе его жизни и здоровью жители столицы смогут по телефону круглосуточной горячей линии "Ребенок в опасности" 051.

Психологическая помощь

В период с 1 по 6 и с 8 по 10 мая горожане могут в круглосуточном режиме получить психологическую помощь только по телефону 051 (с городского телефона) и +7 (495) 051 (с мобильного телефона). Также есть возможность написать специалисту в чат психологической поддержки на сайте.

Уточняется, что 30 апреля и 7 мая услуги будут оказываться в обычном формате с 09:00 до 17:00.

Офисы "Мои документы"

Центры госуслуг будут закрыты 1 и 9 мая. В остальное время режим работы МФЦ останется неизменным. Так, районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Помимо этого, изменится график работы сотрудников Главного управления МВД РФ по Москве, которые оказывают услуги в центрах "Мои документы".

30 апреля они будут работать с 09:00 до 15:45, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая принимать не будут, а с 4 по 7 мая посетить их можно по обычному графику.

Ветеринарные клиники

Отмечается, что 23 столичные ветеринарные клиники будут работать в обычным режиме. Однако Рублевская ветеринарная клиника, станция по борьбе с болезнями ЮВАО и ветеринарный участок "Северный" 1 и 9 мая будут закрыты.

Автомобилистам

В период с 1 по 10 мая получить разрешение на возврат задержанного автомобиля можно будет в любое время на трех специализированных стоянках по адресам проезд Одоевского, дом 3, проезд Дубовой Рощи, дом 7а и проезд Энтузиастов, дом 3.

Сервисные центры "Московский транспорт", которые находятся на улице 1905 года, дом 25 и на Старой Басманной, дом 20, корпус 1, 1 и 9 мая работать не будут. В остальные дни они будут открыты с 08:00 до 20:00.

Читальные залы Главархива

Читальные залы Главархива столица с 1 по 10 мая будут закрыты. Технологический день по средам, когда не будут принимать горожан, переносится на пятницу, 30 апреля.

Ранее сообщалось, что столичные торговые центры и магазины дополнительно проверят на соблюдение требований по COVID-19 в период с 1 по 10 мая.