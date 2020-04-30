Аэропорт Шереметьево приостановил все инвестпроекты, кроме реконструкции ВПП-1

15:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский аэропорт Шереметьево приостановил все инвестиционные проекты, кроме реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1), сообщает РИА Новости.
Директор по связям с общественностью авиаузла Анна Захаренкова рассказала, что завершить проект с учетом его особой значимости запланировано до конца текущего года.
Реконструкция ВПП-1 началась в Шереметьево в январе. До 30 ноября 2020 года специалисты должны разобрать и заново построить взлетно-посадочную полосу, длина которой будет составлять 3 тысячи 550 метров, а ширина – 60 метров.
Сотрудники аэропорта и специалисты "Аэрофлота" и Госкорпорации по организации воздушного движения провели совместную работу по моделированию работы двух ВПП при различных условиях, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время закрытия ВПП-1.
Общий объем инвестиций, заявленных МАШ в рамках концессии, – 61 миллиард рублей, предполагаемый срок их окупаемости – до 20 лет. Предполагается, что максимальная стоимость работ составит 8,3 миллиарда рублей. На все время реконструкции работа ВПП-1 будет приостановлена.
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