Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Активный гражданин" в столице стартовала весенняя акция "Моя семья – моя Москва", приуроченная к Году семьи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря пяти познавательным викторинам участники смогут узнать, как город развивает программы поддержки семьи, хранит историю знаменитых московских династий и создает семейные проекты в сфере культуры, спорта, образования.

По итогам акции выберут пять тысяч победителей с помощью генератора случайных чисел. Выбирать он будет из участников, давших максимальное количество правильных ответов в бонусной викторине. Также победители получат от 250 до 1000 баллов и специальные бейджи – электронные знаки отличия, которые отображаются в профиле.

Ранее стало известно, что более 200 посвященных обустройству дворов и общественных пространств в столице голосований состоялось в проекте "Активный гражданин" с января этого года. Жители Москвы голосовали за проекты благоустройства дворов в 127 районах и поселениях города.