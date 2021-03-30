Москва 24: как проходит благоустройство центра столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

31 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "О ходе реализации программы комплексного обустройства и развития центра города за 2020 год и планах на 2021 год".

О том, как меняется центр столицы, расскажут:



первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Дмитрий Стулов;

заместитель руководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

Смотрите прямую трансляцию 31 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.