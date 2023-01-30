Москва 24: начальник Госинспекции расскажет о земельно-имущественных нарушениях в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

31 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная выявлению и пресечению земельно-имущественных нарушений в 2022 году.

Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Иван Бобров подведет итоги работы ведомства в минувшем году, расскажет об основных законодательных инициативах, ликвидации самостроя и многом другом.

Смотрите прямую трансляцию 31 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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