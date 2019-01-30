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15:33

Жилье в рамках программы реновации построят на территории пяти столичных ТПУ

город строительство транспорт реновация

15:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 200 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации планируют построить на территории пяти столичных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Жилье планируют возвести в границах ТПУ "Марьина Роща", "Мамыри", "Ватутинки", "Суворовская" и "Нагатинский затон", сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"Там по общим показателям не менее 200 тысяч квадратных метров по реновации", – приводит слова Суниева Агентство "Москва".

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации введут в эксплуатацию в 2019 году. Начиная с 2020 года, жилые дома с четырехкомнатными квартирами будут вводить в эксплуатацию в разных районах города.

Программа реновации жилого фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Переселением людей из ветхих домов в новостройки занимается департамент городского имущества. Если участник программы хочет приобрести жилое помещение большей площади за дополнительную плату, ему нужно написать заявление в Московский фонд реновации жилой застройки.

город строительство транспорт реновация

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