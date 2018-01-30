Несколько улиц в центре Москвы перекроют 11 февраля на время велопарада

Фото: портал мэра и правительство Москвы

Несколько улиц в центре столицы будут закрыты для проезда транспорта 11 февраля в связи с проведением III зимнего Московского велопарада. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что 11 февраля с 12:00 до 14:00 нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице, а также по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным. В список перекрытий также попали Китайгородский проезд, Варварка и Москворецкая улицы.

Одну полосу также перекроют на 3-й Фрунзенской улице. Ограничения там будут действовать с 04:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что маршрут III зимнего Московского велопарада пройдет вокруг парка "Зарядье". Спортивное мероприятие состоится в рамках VI Международного зимнего велоконгресса.