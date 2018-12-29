Пруды и озера в Москве начали насыщать кислородом

ГУП "Мосводосток" начал аэрацию столичных водоемов – насыщение их кислородом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты пробурили лунки более чем на 200 прудах и озерах, в том числе на Патриарших и Новодевичьих прудах, прудах Садки и Серебряно-Виноградный, а также Круглом пруде в Измайловском парке.
Кислород необходим зимой обитающим подо льдом моллюскам, рыбе и ракообразным. Кроме того, циркуляция воздуха способствует испарению вредных веществ.
Аэрация проводится в основном в стоячих водоемах, поскольку они обычно замерзают зимой в отличие от проточных. Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров. Специалисты проделывают специальным буром отверстия диаметров 20-30 сантиметров, предварительно очистив поверхность от снега и льда.
В середине декабря Госдума приняла законопроект, позволяющий свободно и бесплатно заниматься рыболовством на водных объектах общего пользования. Документ запрещает использование электроудочек и ограничивает продажу сетей.
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