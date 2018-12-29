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08:35

Пруды и озера в Москве начали насыщать кислородом

город экология

08:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГУП "Мосводосток" начал аэрацию столичных водоемов – насыщение их кислородом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты пробурили лунки более чем на 200 прудах и озерах, в том числе на Патриарших и Новодевичьих прудах, прудах Садки и Серебряно-Виноградный, а также Круглом пруде в Измайловском парке.

Кислород необходим зимой обитающим подо льдом моллюскам, рыбе и ракообразным. Кроме того, циркуляция воздуха способствует испарению вредных веществ.

Аэрация проводится в основном в стоячих водоемах, поскольку они обычно замерзают зимой в отличие от проточных. Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров. Специалисты проделывают специальным буром отверстия диаметров 20-30 сантиметров, предварительно очистив поверхность от снега и льда.

В середине декабря Госдума приняла законопроект, позволяющий свободно и бесплатно заниматься рыболовством на водных объектах общего пользования. Документ запрещает использование электроудочек и ограничивает продажу сетей.

город экология

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