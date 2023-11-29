Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за мероприятия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В центре Москвы 29 ноября с 16:00 до 01:00 30 ноября будет перекрыто несколько улиц в связи с проведением мероприятия "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды". Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что автомобилисты не смогут проехать в Большом Патриаршем переулке, а именно от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной (в направлении улицы Малой Бронной). Кроме того, движение будет перекрыто на самой улице Малой Бронной от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка.

При этом в департаменте добавили, что в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малой Бронной нельзя будет оставлять на парковке автомобили.

В связи с этим водителям посоветовали планировать заранее пути объезда и быть внимательными со знаками на дорогах.

С 28 ноября по 2 декабря в Москве проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit. В нем примут участие гости более чем из 60 стран мира. В программе форума примут участие более 200 спикеров, включая представителей профильных ассоциаций, брендов, производителей, оптовиков и других лиц отрасли.



Транспортные ограничения введут в столице из-за Недели моды