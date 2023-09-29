Москва онлайн покажет высадку дубов в Ботаническом саду имени Н. В. Цицина



30 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за высадкой саженцев дубов в Ботаническом саду имени Н. В. Цицина в рамках проекта "Русская Дубрава".

В мероприятии примут участие легенда хоккея СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, актриса Мария Кожевникова, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, боксер, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, чемпион мира Олег Саитов и другие известные люди.

Смотрите прямую трансляцию 30 сентября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.