На станциях метро в центре Москвы возможны временные ограничения на вход и выход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ситуативные ограничения на вход и выход на станциях метро в центральной части Москвы будут происходить в течение пятницы, 29 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Это связано с организацией концерта. Пассажиров призвали сохранять бдительность, соблюдать правила пользования метрополитеном и выполнять требования специалистов метро и полиции. Вместе с этим Дептранс рекомендовал заблаговременно пополнить "Тройку" для обратной поездки в метро.

"Это можно сделать онлайн в приложении "Метро Москвы". Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после концерта", – говорится в сообщении.

29 сентября из-за проведения мероприятия также временно перекроют ряд улиц в центре Москвы. С 00:01 до 21:00 нельзя будет проехать по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади.

Еще движение перекроют в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади и на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

Движение в центре Москвы перекроют 29 сентября из-за проведения концерта