Москва онлайн покажет гастрономический фестиваль "Золотая осень – 2022"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

30 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как проходит национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень – 2022" на ВДНХ. Корреспондент Анна Луговская пообщается с фермерами и посетителями, расскажет о самых интересных зонах фестиваля и необычных блюдах, которые можно попробовать.

Посетители смогут отведать и купить продукты из 58 регионов России. 300 сельхозпроизводителей привезут на фестиваль молочную, мясную и рыбную продукции, фрукты, овощи, кондитерские изделия, мед и другие продукты.

Фермеры познакомят гостей фестиваля с национальными рецептами и тонкостями производства.

Смотрите трансляцию 30 сентября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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