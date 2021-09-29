Декоративные листья украсят фасады паркинга на северо-западе столицы

Механизированный паркинг возведут вблизи деревни Захарково на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Фасады паркинга украсят декоративные листья из металлокассет.

"Оттенки листвы будут варьироваться от светлых к темным. Кроме того, на кровле будет выполнено озеленение с помощью крупноразмерных деревьев в кадках. Для такого утилитарного сооружения, как паркинг, это поистине уникальный проект, и отличный пример, который можно брать на вооружение", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Высота многоуровневой парковки составит девять надземных этажей и два подземных. Парковка рассчитана на 1 383 автомобиля.

На первом этаже здания планируют обустроить общественное пространство, где можно отправить автомобиль на механизированную парковку и получить его обратно.

Ранее сообщалось, что новый многоуровневый паркинг на 751 машину построили в жилом комплексе "Полярная, 25" в столичном районе Отрадное.

Восьмиэтажное здание паркинга имеет общую площадь 22,1 тысячи квадратных метров, из которых 2,3 тысячи рассчитаны под помещения общественного назначения – офисы и различные сервисы. По итогам заключительной проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

