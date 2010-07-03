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08:40

Молодые инженеры представят свои гоночные болиды на аэродроме Быково

город технологии авто спорт

08:40

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Фото: mos.ru

Студенты из разных стран представят самостоятельно спроектированные и созданные гоночные автомобили класса "формула" в рамках международного инженерно-спортивного соревнования "Формула Студент", которое пройдет на аэродроме Быково с 21 по 22 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ожидается участие более 20 команд из вузов России, Австрии, Германии и Венгрии. Участники объяснят технические преимущества своих моделей, а затем испытают их на трассе. Оценивать выступления будет специальное жюри.

Кроме того, зрителям покажут шоу с заездами гоночных автомобилей и дрифтеров, а также состязанием профессиональных пилотов. Еще гости смогут посетить выставку спортивной техники и сразиться на автосимуляторах.

Как отметил глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, мероприятие станет еще одной возможностью продемонстрировать международным экспертам креативный потенциал молодых конструкторов Москвы. По словам Фурсина, в настоящее время изобретательская активность в столице в 3,5 раза выше, чем в среднем по России.

Ранее сообщалось, что в тематическом парке "Остров мечты" появилась первая в России катальная гора с применением VR-технологий – с ее помощью посетители аттракциона "Формула будущего" смогут почувствовать себя пилотами гоночного болида. Во время движения гоночные кабинки способны ускоряться до 15 километров в час и к тому же крутиться вокруг своей оси. Общая длина гоночного трека равна 215 метрам. Это расстояние кабинки с посетителями смогут преодолеть за 70 секунд.

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город технологии авто спорт

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