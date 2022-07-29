Москва онлайн покажет приготовление самого большого в мире мороженого

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

30 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за установлением мирового рекорда по приготовлению самого большого мороженого весом 100 килограммов. Это будет ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и фундуком.

Мероприятие пройдет на ВДНХ в рамках фестиваля "Лето. Мороженое. ВДНХ". Освежающее лакомство является одной из визитных карточек выставки. Мороженое здесь продается с 1939 года.

Смотрите прямую трансляцию 30 июля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.