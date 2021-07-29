Бочкарев: в новом лечебно-диагностическом комплексе для ИКБ № 1 начался монтаж фасадов

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Начался монтаж фасадной системы нового лечебно-диагностического комплекса на территории инфекционной клинической больницы № 1, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на объекте выполнили монолитные работы.
"Ведутся работы по монтажу фасадной системы, устройству наружных инженерных сетей. Выполняются отделочные работы подземной части объекта, а также монтаж внутренних инженерных систем", – сказал Бочкарев.
Он отметил, что новый комплекс больницы будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами. Это, по словам Бочкарева, позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу.
Заммэра добавил, что, когда строительство завершится, прилегающую территорию благоустроят: там высадят деревья и кустарники, уложат газоны, обустроят пешеходные дорожки.
Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания высококвалифицированной и своевременной медицинской помощи, для диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.
Больных будут размещать в одноместные индивидуальные боксы мельцеровского типа, которые обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар, и тем самым позволят избежать внутрибольничного распространения инфекций.
В лечебно-диагностическом комплексе предусмотрено размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомической службы, блока помещений учебных кафедр и административных блоков помещений. Ввести здание в эксплуатацию планируется к концу 2022 года.
Ранее Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина. По его словам, сейчас в столице по этому профилю работают небольшие маломощные центры, которые не обеспечивают необходимых объемов исследования.
Эндоскопический центр в клинике имени Боткина занимает первые два этажа корпуса 22. Его мощность – более 320 исследований в сутки. Это около 115 тысяч исследований в год. В центре восемь эндоскопических процедурных с палатой пробуждения на 10 коек, установлено около 200 единиц современного медицинского оборудования, в том числе аппарат Fujifilm Eluxeo, который позволит дополнить стандартное эндоскопическое исследование микроскопией опухолевой ткани, обеспечит хранение и передачу видеоинформации.
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