ГИБДД проведет рейд по повышению безопасности самокатчиков и велосипедистов в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве с 1 по 2 июля сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, связанных с использованием электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Основная цель рейда – повышение безопасности лиц, в том числе детей, пользующихся для передвижения средствами индивидуальной мобильности (СИМ)", – отметили сотрудники.

Также в цели рейда войдут предупреждение получения травм на дорогах и напоминание жителям города о важности соблюдения правил дорожного движения.

Ранее депутаты Госдумы обратились к МВД и Минтрансу РФ с предложением запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам, а также ограничить скорость их передвижения.

Руководитель рабочей группы Единой России по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский выступил за необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах, так как "они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов".

Инициативу поддержал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил, что изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств.

При этом Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут запрещать использование электросамокатов в столице, для регулирования скоростного режима данного вида транспорта планируется привлечь искусственный интеллект.



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