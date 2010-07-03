МГД одобрила еще один формат участия граждан в слушаниях

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Депутаты Мосгордумы приняли закон о введении общественных обсуждений по проектам градостроительной документации в дополнение к публичным слушаниям. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента, передает Агентство "Москва".

"Жители смогут дистанционно высказывать свою точку зрения. При этом у жителей остается возможность проконтролировать, как учтен их голос. Люди смогут получить выписку из информационной системы, где будет написано, как они проголосовали. Дистанционно люди смогут проголосовать со своего личного компьютера, но если у человека нет данного устройства, то он сможет прийти в МФЦ и принять участие в обсуждении любого градостроительного проекта. <...> Еще одним положительным фактором общественного обсуждения является тот факт, что люди будут получать информацию о том, что на территории, где они проживают, будут проводиться такие общественные обсуждения", – сказал журналистам председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев.

Согласно документу, проект закона разработан в целях введения нового, предусмотренного федеральным законодательством института участия граждан в принятии решений в сфере градостроительной документации – общественных обсуждений по проектам градостроительной документации.

Уточняется, что данная процедура общественных обсуждений введена в дополнение к публичным слушаниям по проектам градостроительной документации.

Поясняется, что принятие закона будет способствовать расширению возможностей участия граждан в принятии органами исполнительной власти Москвы решений по вопросам градостроительной деятельности путем проведения общественных обсуждений.