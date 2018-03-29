В столице увеличится количество пунктов велопроката

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Количество пунктов велопроката в столице в этом году увеличится на 50 станций и составит 430. На них разместят 4,3 тысячи велосипедов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме обычных велосипедов, горожане смогут взять в прокате электровелосипеды. Цены останутся на прошлогоднем уровне.

В 2019 году к сети добавят еще по 50 станций и 500 велосипедов.

Единый городской велопрокат работает в Москве с 2013 года. Первые 79 точек организовали на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной.