В столице увеличится количество пунктов велопроката

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Количество пунктов велопроката в столице в этом году увеличится на 50 станций и составит 430. На них разместят 4,3 тысячи велосипедов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме обычных велосипедов, горожане смогут взять в прокате электровелосипеды. Цены останутся на прошлогоднем уровне.
В 2019 году к сети добавят еще по 50 станций и 500 велосипедов.
Единый городской велопрокат работает в Москве с 2013 года. Первые 79 точек организовали на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной.