Первый выпуск подкаста о городе и жизни в нем представили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский урбанистический форум представил подкаст "Город в фокусе", который расскажет о российской столице и других мегаполисах, их развитии, культуре и городских процессах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он уточнил, что ведущие подкаста будут беседовать с яркими представителями столичной жизни, среди которых архитекторы, писатели, психологи, художники и другие. Так, первым гостем программы стал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Постоянными ведущими подкаста являются гендиректор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров и историк архитектуры Айрат Багаутдинов. Вместе с гостем они поговорили о влиянии среды на развитие личности, месте футурологии в урбанистике и многом другом.

Кузнецов рассказал слушателям о том, что повлияло на него как на архитектора, как прогнозы программируют развитие города, о практической пользе искусственного интеллекта в проектировании.

"Здесь и сейчас появляются ультрасовременные проекты, новые технологии и методики работы, которые невозможно предсказать. Поэтому важно понимать, что лежит в основе каждой инновации, обсуждать это с коллегами", – сказал Кузнецов.

Главный архитектор Москвы назвал подкаст отличным способом продолжить дискуссию и получить обратную связь.

В свою очередь, Гончаров добавил, что Московский урбанистический форум известен большинству жителей как ежегодное деловое мероприятие, которое посвящено градостроительству, и как открытый фестиваль Moscow Urban Fest. Съемки первого сезона подкаста, который будет доступен и в аудио-, и в видеоверсиях, проходят в Медиарубке на катке Парка Горького. Послушать первый выпуск можно по ссылке.

Ранее стало известно, что Российский академический молодежный театр (РАМТ) представил проект "Слушаем театр". Это аудиоспектакли по постановкам из истории Центрального детского театра (ЦДТ) – РАМТа. До завершения театрального сезона планируется выпуск пяти аудиопостановок.

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