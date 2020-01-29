Москва 24 ответит на вопросы о коронавирусе в прямом эфире

Фото: TASS/AP/Achmad Ibrahim

Телеканал Москва 24 ответит на все вопросы о коронавирусе. Задать интересующий вопрос можно в социальных сетях телеканала.

Спросить о том, что волнует по теме коронавируса, можно во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Facebook. Ответы можно услышать в эфире телеканала в четверг, 30 января, в 12:00.

Ранее в городе создали оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу.

Первые 40 мобильных бригад, в которые входят педиатры и медсестры, дежурят возле гостиниц, где проживают туристы из Китая.

Совместно с Роспотребнадзором идет работа над оперативными поставками в Москву современных тест-систем. Они смогут быстро и надежно диагностировать коронавирус.

Вирус начал распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5 974 человек, из них 132 скончались.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России заболевших на данный момент нет.