Снег завезли в "Зарядье"

Фото: скриншот телеграм-канал Подъём

В столичный парк "Зарядье" завезли снег. Сугробы появились у входа в парк со стороны Васильевского спуска, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

"Чтобы жители Москвы и гости города прониклись новогодней атмосферой – мы подготовили для них подарок", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что новогоднюю атмосферу можно ощутить и на новой ярмарке #Снегосад, которая будет работать с 28 декабря до 12 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Там можно попробовать праздничные деликатесы и необычные угощения.

Ранее россияне раскрыли источники своего новогоднего настроения. Согласно опросу, большая часть опрошенных россиян (40%) заявили, что новогоднее настроение им помогают создавать елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах.

Покупка новогодних подарков, подготовка стола к празднику и рождественские ярмарки в Европе создают праздничное настроение 6% россиян. А запах мандаринов и новогодние фильмы настраивают на новогодний лад 7% опрошенных.

Меньше всего на новогоднее настроение респондентов способны повлиять бой курантов и ежегодное поздравление президента (4%), брызги шампанского (2%), фейерверки (1%) и выбор костюма на вечеринку (1%).

