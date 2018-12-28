Стоимость эвакуации автомобилей изменится в столице

С 1 января в Москве изменятся тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Это произойдет впервые с 2013 года, сообщает Агентство "Москва".
Эвакуация машин категорий А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил повысится с 3 до 3,2 тысяч рублей, с мощностью от 80 до 250 лошадиных сил – до 5,2 тысячи рублей, свыше 250 лошадиных сил (за исключением грузовиков) – до 7,4 тысячи рублей.
Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49,2 тысячи рублей.
Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А вырастит с 500 до 520 рублей, категории D массой более 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – с 2 до 2,2 тысячи рублей.
При этом стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D до 3,5 тонн останется на уровне 1 тысячи рублей. Скидка в 25% для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, сохранится.
С 9 января вырастет штраф за неоплату парковки – с 2,5 до 5 тысяч рублей. Закон подписал Сергей Собянин.
Кроме того, с 15 декабря изменились цены на парковку в центре столицы. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час. Время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут.
На 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатно припарковаться теперь можно только по праздничным дням.
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