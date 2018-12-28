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11:44

Дворец спорта с ледовой ареной ввели в эксплуатацию на севере Москвы

город строительство спорт

11:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дворец спорта с ледовой ареной, тренажерным и хореографическим залами ввели в эксплуатацию в Бутырском районе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый трехэтажный спорткомплекс площадью более 7,2 тысячи квадратных метров расположился на улице Яблочкова. На первом этаже разместились помещения для занятий хоккеем и фигурным катанием – большая и малая ледовые арены, бросковая зона, раздевалки, сушилка, а также медкабинет.

На втором этаже – тренажерный, спортивный и хореографический залы, на третьем – тренерские и служебные помещения. В комплексе также планируют открыть спортивный магазин, игровую комнату и кафе.

На территории здания также будет действовать мастерская по заточке коньков.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с катком площадью 4,7 тысячи квадратных метров построят в Чертанове Центральном. Все подготовительные работы уже завершены, специалисты начали возводить надземную часть здания и устраивать инженерные коммуникации.

На первом этаже, кроме ледового поля, разместятся кабинеты врачей, технические помещения, комнаты для сушки формы и заточки коньков, а также стоянка машин для заливки льда. На втором этаже оборудуют раздевалки и спортзал, рассчитанный также для занятий людей с ограниченными возможностями. Территорию около спорткомплекса благоустроят, а перед входом оборудуют парковку на 25 машиномест.

город строительство спорт

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