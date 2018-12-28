Московским полицейским раздадут беспилотники для борьбы с криминальными дронами

В Москве появятся патрули беспилотников для борьбы с дронами и коптерами. Об этом рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников в интервью "Известиям".

Первые аппараты уже поступили в полицию, а к весне начнут работать полноценные комплексы. Они будут использоваться для высотного наблюдения, патрулирования местности и осмотра мест происшествий. На дронах установят оборудование, позволяющее нейтрализовать беспилотник, который ведет нелегальную съемку или доставляет запрещенный груз. Комплект представляет собой несколько мультикоптеров весом от 800 граммов до 16 килограммов, закрепленных на автомобилях, способных проехать по бездорожью. Это позволит добраться до любой точки города или Подмосковья.

Сейчас запрещено использовать авиацию, в том числе беспилотную, в пределах МКАД. Исключение составляют аппараты экстренных служб. За пределами кольцевой дороги запускать дроны разрешается, но с разрешения департамента региональной безопасности Москвы. За нарушение грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для организаций.

На прошлой неделе лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу после появления вблизи взлетно-посадочной полосы двух дронов. Закрытие аэропорта затронуло более 100 тысяч человек – часть из них не могла приземлиться, а кому-то задержали вылет.