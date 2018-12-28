Нецелевое использование земельного участка пресечено в районе Митино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В районе Митино пресекли нецелевое использование арендованного земельного участка, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов столичной недвижимости, речь идет об участке на улице Фабричная в поселке Новобратцевский, владение 6.
Было установлено, что фактическое использование земельного участка не соответствует целям предоставления по договору аренды. Согласно документам, участок оформлялся в аренду для производства шерстяных и полушерстяных тканей. На практике часть объекта использовалась под кафе. Нарушителю предписано привести назначение земельного участка в соответствии целям по договору аренды.
В настоящий момент зафиксировано, что предприятие общественного питания прекратило свою деятельность. Земельный участок используется в соответствии с условиями договора аренды.
Ранее сообщалось, что на западе столицы демонтировали нелегальную пристройку по продаже шаурмы. Объекты, примыкающие к жилому дому 35 на улице Большая Филевская, освободили от самостроя.
По соседству с многоквартирным жилым домом располагается магазин. Его собственники решили расширить торговые площади. Без разрешительной документации они пристроили к магазину дополнительное помещение. К настоящему моменту объект приобрел первоначальный вид.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.