Нецелевое использование земельного участка пресечено в районе Митино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Митино пресекли нецелевое использование арендованного земельного участка, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов столичной недвижимости, речь идет об участке на улице Фабричная в поселке Новобратцевский, владение 6.

Было установлено, что фактическое использование земельного участка не соответствует целям предоставления по договору аренды. Согласно документам, участок оформлялся в аренду для производства шерстяных и полушерстяных тканей. На практике часть объекта использовалась под кафе. Нарушителю предписано привести назначение земельного участка в соответствии целям по договору аренды.

В настоящий момент зафиксировано, что предприятие общественного питания прекратило свою деятельность. Земельный участок используется в соответствии с условиями договора аренды.

Ранее сообщалось, что на западе столицы демонтировали нелегальную пристройку по продаже шаурмы. Объекты, примыкающие к жилому дому 35 на улице Большая Филевская, освободили от самостроя.

По соседству с многоквартирным жилым домом располагается магазин. Его собственники решили расширить торговые площади. Без разрешительной документации они пристроили к магазину дополнительное помещение. К настоящему моменту объект приобрел первоначальный вид.