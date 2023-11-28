28 ноября, 17:26События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную строительству жилых домов в столице
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
29 ноября в информационном центре правительства Москвы пройдет пресс-конференция по теме "О промежуточных итогах работы департамента градостроительной политики города Москвы за 2023 год и планах на 2024 год".
О вводе в эксплуатацию недвижимости, в том числе объектов социального назначения, а также реализации программы реновации будет рассказывать руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Смотрите прямую трансляцию 29 ноября в 09:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.