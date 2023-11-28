Порядка 1,8 млн "квадратов" жилья ввели в ТиНАО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ТиНАО с начала года ввели в эксплуатацию свыше 1,78 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, до конца года власти намерены ввести еще более 1,85 миллиона "квадратов" жилья. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Из уже введенных в эксплуатацию объектов свыше 634 тысяч квадратных метров были выделены под индивидуальное жилищное строительство, уточнил он. В ТиНАО предлагается широкий выбор жилых помещений: от частных домов до многоэтажных комплексов. По словам Бочкарева, в новостройках также предполагается широкий выбор планировок.

Вице-мэр отметил, что в целом до конца года власти намерены ввести в эксплуатацию в ТиНАО порядка 2,49 миллиона "квадратов" недвижимости, более 644 тысяч квадратных метров выделят под промышленные и социальные объекты.

В свою очередь, руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что за счет развития транспортной и социальной инфраструктуры в ТиНАО жилье продается в 10% быстрее, чем в старых границах Москвы. Он заявил, что в новых кварталах округов развивается и другая необходимая инфраструктура в шаговой доступности за счет размещения коммерческих площадей.

"Нет в ТиНАО недостатка в разработках и внедрении smart-решений. Так, ГК "А101" запустила пилотный проект по внедрению в свои жилые комплексы технологий умного дома. Он реализуется в рамках масштабной программы застройщика по созданию единой цифровой среды во всех своих проектах", – сказал Жидкин.

Ранее стало известно, что москвичи и бизнес взяли в аренду у Москвы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года. Как уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общее количество сделок выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – всего 2,4 тысячи контрактов.

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