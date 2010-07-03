Входы и выходы на станциях метро у "ВЭБ Арены" могут ограничить

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Входы и выходы на станциях метро и Московского центрального кольца у "ВЭБ Арены" могут ограничить из-за проведения футбольного матча ЦСКА – "Лудогорец". Об этом говорится в Twitter московского метро.
В четверг, 28 ноября, в 20:55 в рамках группового этапа Лиги чемпионов сыграют ЦСКА и "Лудогорец". Зрителям рекомендовали добираться до стадиона через станции московского метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и МЦК Зорге.
Ситуативные ограничения возможны по требованию полиции. Пассажиров попросили быть внимательными и заранее покупать билеты на обратную поездку. Это позволит сократить время в пути после окончания матча.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Кроме того, движение транспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины из-за съемок фильма.