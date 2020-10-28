Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Движение автобусов между улицами Гримау и Новочеремушкинской восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее движение на данном участке перекрыли из-за обнаружения подозрительного объекта, похожего на снаряд времен ВОВ. В связи с этим были временно изменены маршруты автобусов № С5, 67, 121, 142, 218, 218к.
В настоящее время боеприпас перенесли в специальный автомобиль МЧС. Позднее его отправят на утилизацию.
В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ